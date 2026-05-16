Вооружение в Европе подорожало на 50%, - Минобороны Эстонии

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в Европе наблюдается рост цен на оборонную продукцию, которые в некоторых случаях за последние два года выросли более чем на 50%.

"Цены растут. Я постоянн обсуждаю это с директором по вооружениям национального значения. Мы видим, что когда мы покупали что-то два года назад, а теперь хотим увеличить объемы закупки того же самого товара, цена на некоторые позиции выросла на 50-60%", - сказал министр.

Он пояснил, что рост цен связан с тем, что союзники по НАТО наращивают военные расходы.

Bloomberg отмечает, что резкий рост цен на оружие и другую военную технику осложняет планы НАТО по расходам на оборону, поскольку Европа находится под давлением необходимости быстрого перевооружения.

Кроме того, стране приходится брать на себя основную часть расходов на снабжения Украины в условиях войны начатой Россией, поскольку США переключают внимание на другие задачи.

Певкур описал ситуацию, напоминающую проблему "курицы и яйца", при которой страны видят дефицит предложения на рынке, но европейская оборонная промышленность не готова увеличивать инвестиции до тех пор, пока правительства не подпишут контракты.

Министр подчеркнул, что у Европы нет времени ждать до 2030 года, чтобы повысить боеготовность вооруженных сил, поскольку "лучшее время для провокаций со стороны России в адрес НАТО" может наступить уже в этом или следующем году.

"Если отрасль не понимает, что на рынке будет много денег, то вы опоздали", - сказал Певкур, добавив, что расходы должны оставаться на высоком уровне в течение длительного времени.