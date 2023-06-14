Овощи и яблоки подорожали, яйца и гречка подешевели: как изменились цены за месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2023 года. Подорожали яблоки и овощи, но подешевели яйца и крупы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, капуста подорожала на 58,0% до 37,6 гривен за килограмм, что частично связано с появлением овощей нового урожая. Яблоки подорожали на 36,0% до 29,8 гривен за килограмм, морковь на 24,5% до 54,7 гривен за килограмм.
В то же время яйца подешевели на 23,0% до 44,5 гривен за десяток. Крупа гречневая подешевела на 6,5% до 55,9 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.
По данным статистического ведомства в мае 2023 года:
По данным НБУ, удорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и топливо, восстановлением производственных и логистических цепочек, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.
Кроме того, снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар - замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года.
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года замедлится до 14,8%.
Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.
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