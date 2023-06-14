Овочі та яблука подорожчали, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни за місяць

За даними статистичного відомства, капуста подорожчала на 58,0% до 37,6 гривні за кілограм, що частково пов'язано з появою овочів нового врожаю. Яблука подорожчали на 36,0% - до 29,8 гривень за кілограм, морква на 24,5% - до 54,7 гривень за кілограм.

Водночас, яйця подешевшали на 23,0% до 44,5 гривень за десяток. Крупа гречана подешевшала на 6,5% до 55,9 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними статистичного відомства у травні 2023 року:

горілка подорожчала на 0,9% до 120,1 гривні за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 1,0% до 107,1 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 1,8% до 31,0 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 1,0% до 87,8 гривні за пачку.

Прогноз цін

За даними НБУ, подорожчання продовольчих товарів суттєво сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та паливо, відновленням виробничих та логістичних ланцюжків, у тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Крім того, зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов'язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили уповільнення подорожчання молочних продуктів та олії. Ціни на крупу та борошно знизилися, а на цукор – уповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб урожаям минулого року.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.