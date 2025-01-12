В ОВА рассказали о погибшем и раненых из-за российских обстрелов в Херсонской области

Чиновник привел оперативные данные по вражеским обстрелам и последствиям в период с 06:00 11 января по 06:00 12 января.

Отмечается, что кроме Херсона, войска РФ били также по н.п.Берислав, Томина Балка, Александровка, Станислав, Осокоровка, Томарино, Антоновка, Гавриловка, Змеевка, Садовое, Приднепровское, Инженерное, Бургунка, Новорайск, Благовещенское, Вировка, Веселое, Велетенское, Днепровское, Дудчаны, Новотягинка, Новоалександровка, Понятовка, Молодежное, Монастырское, Михайловка, Николаевка, Никольское, Ольговка, Одрадокаменка, Тягинка, Токаревка, Разлив, Казацкое, Костырка, Качкаровка, Ивановка, Львовское, Янтарное, Шляховое, Широкая Балка, Зеленовка, Золотая Балка, Красный Маяк, Украинка и Белозерка.

Для ударов по этим городам и селам российские захватчики применяли как артиллерийские средства, так и авиацию.

Последствия обстрелов

Как проинформировал глава ОВА, из-за российских ударов в области погиб один человек, а также получили ранения двое граждан.

Чиновник рассказал, что росармия била по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области.

В частности, в результате вражеских ударов были повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов.

"Также оккупанты разбили складское помещение и частные автомобили", - добавил руководитель ОВА.

Обстрелы Херсона и области

Как констатировала местная удачная, в последние недели существенно усилились обстрелы со стороны российских оккупантов. Также отмечается, что особенно участились атаки FPV-дронами, которые враг, в частности, применяет для ударов по автомобилю с людьми.

По словам главы ОВА, войска РФ атаками по гражданским в Херсоне тренируют своих операторов дронов.

Напомним, 8 января из-за усиления войсками РФ обстрелов в поселках под Херсоном временно остановили движение автобусов.

Также сообщалось, что 9 апреля российские террористы сбросили 3 управляемых авиабомбы на Херсон. В результате попадания КАБов были пострадавшие.