ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море

23:49 08.09.2026 Вт
2 мин
Речь идет не только о морском пути – обсудили и усиление ПВО против ракет РФ
aimg Екатерина Коваль
Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина и ЕС договорились об общих шагах по защите зернового коридора в Черном море, который пытается сорвать Россия. Также стороны обсудили усиление противовоздушной обороны против российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) главу МИД Украины Андрея Сибиги, который 8 сентября провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Разговор состоялся сразу после новой волны массированных ударов РФ по Украине. Сибига рассказал Каллас о последствиях атак и подчеркнул: Украине срочно нужно усилить противовоздушную оборону, особенно против баллистических ракет.

Министр поблагодарил за содержательную дискуссию на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвал перевести разговоры в конкретные решения, которые будут соответствовать масштабу угрозы.

Отдельно министры обсудили попытки России сорвать работу морского коридора Украины. Сибига подчеркнул: продовольственная безопасность не может быть заложницей российской агрессии и Украина рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и бесперебойных экспортных поставок.

Сибига также настаивает на более жестких санкциях против производства баллистических ракет РФ и всей "экосистемы", которая это производство обеспечивает. Россия, по его словам, не должна считать, что может безнаказанно терроризировать украинские города.

В преддверии Недели высокого уровня Генассамблеи ООН стороны согласовали совместные шаги по вопросам продовольственной безопасности. Сибига подчеркнул, что Россия должна отвечать за каждое измерение своей агрессии - от баллистического террора против городов до сознательных угроз глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, вражеский беспилотник попал в помещение телеканала "Мы-Украина", откуда на тот момент велась трансляция марафона "Единые новости". По первым данным, пострадали пять человек, но позже это количество выросло.

В результате ночного удара РФ в Киеве также пострадали по меньшей мере 14 многоэтажек - кроме того, досталось школе, поликлинике, супермаркету и автозаправке. Столичная прокуратура уже открыла производство по факту военного преступления.

Президент Владимир Зеленский назвал удар умышленным - по его словам,кафиры целили на максимальное количество жертв и разрушений среди мирного населения столицы.

Полиция Киева обнародовала кадры - первые секунды после попадания ракеты РФ в город попали на видео.

Последствия массированной ночной атаки по всему Киеву - в фотоматериале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД Украины Андрей Сибига Евросоюз
Новости
ЕС купит Украине ракеты к Patriot по кредиту на 90 млрд евро
ЕС купит Украине ракеты к Patriot по кредиту на 90 млрд евро
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"