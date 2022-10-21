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В Харькове снова раздались взрывы

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Харьков, Пятница 21 октября 2022 10:22
В Харькове снова раздались взрывы Иллюстративное фото: в Харькове снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове уже второй раз за день раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что после звука взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Обновлено от 10:35

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова бьют по Киевскому району города. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, сегодня утром оккупанты ударили по Харькову.

В результате атаки шесть человек получили ранения, известно о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова

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