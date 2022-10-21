Иллюстративное фото: в Харькове снова раздались взрывы (Getty Images)

В Харькове уже второй раз за день раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что после звука взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога. Обновлено от 10:35 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова бьют по Киевскому району города. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.