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Утренний удар по Харькову: шесть человек пострадали, есть разрушение

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Харьков, Пятница 21 октября 2022 08:53
Утренний удар по Харькову: шесть человек пострадали, есть разрушение Иллюстративное фото: в результате удара по Харькову шесть человек пострадали (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате утренних ударов российских оккупантов по Харькову шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

Он также сообщил о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе города в результате атаки. В настоящее время на местах работают все профильные службы.

Напомним, сегодня россияне снова ударили по Харькову. Мэр Игорь Техеров сообщал о попадании в административно-производственное здание.

Кроме того, 20 октября в Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на вражеской мини, два человека погибли.

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