Утренний удар по Харькову: шесть человек пострадали, есть разрушение
Иллюстративное фото: в результате удара по Харькову шесть человек пострадали (Getty Images)
В результате утренних ударов российских оккупантов по Харькову шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.
Он также сообщил о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе города в результате атаки. В настоящее время на местах работают все профильные службы.
Напомним, сегодня россияне снова ударили по Харькову. Мэр Игорь Техеров сообщал о попадании в административно-производственное здание.
Кроме того, 20 октября в Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на вражеской мини, два человека погибли.
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