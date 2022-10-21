Россияне снова атакуют Харьков, - глава ОВА

Российские оккупанты снова бьют по Харькову в пятницу, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты наносят удары по областному центру", - написал он. Мэр города Игорь Терехов также сообщил о серии взрывов. Отметим, что в Харькове и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях. Обновлено Терехов сообщил о "прилетах" по одному из предприятий Харькова. "Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС", - написал он.