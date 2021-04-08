"Відвернути увагу від внутрішніх проблем": Данілов пояснив концентрацію військ РФ на кордоні

Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною для того, щоб консолідувати росіян проти зовнішнього ворога. Таким чином Кремль прагне відволікти населення від внутрішніх проблем.

"Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив Reuters: Київ вважає, що Росія збирає війська та військову техніку на кордоні, намагаючись об'єднати росіян проти зовнішнього ворога та відволікти їх від внутрішніх проблем", - йдеться у статті.

Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 8 квітня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.

Сьогодні Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим "тиші".

Також сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що 10 десантних і артилерійських катерів і суден РФ перекидає з Каспійського в Чорне море. Це роблять начебто в рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання.

Напередодні, 7 квітня, відбулася екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи, на якій сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного додержання режиму припинення вогню на Донбасі.