"Відвернути увагу від внутрішніх проблем": Данілов пояснив концентрацію військ РФ на кордоні

Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною для того, щоб консолідувати росіян проти зовнішнього ворога. Таким чином Кремль прагне відволікти населення від внутрішніх проблем.
Таку думку секретар РНБО України Олексій Данілов висловив Reuters.
"Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив Reuters: Київ вважає, що Росія збирає війська та військову техніку на кордоні, намагаючись об'єднати росіян проти зовнішнього ворога та відволікти їх від внутрішніх проблем", - йдеться у статті.
Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 8 квітня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.
Сьогодні Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим "тиші".
Також сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що 10 десантних і артилерійських катерів і суден РФ перекидає з Каспійського в Чорне море. Це роблять начебто в рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання.
Напередодні, 7 квітня, відбулася екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи, на якій сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного додержання режиму припинення вогню на Донбасі.