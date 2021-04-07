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На Донбасі від мінометного обстрілу постраждав військовий

Новость на русском → Донбас, Середа 07 квітня 2021 22:45
На Донбасі від мінометного обстрілу постраждав військовий Фото: на Донбасі отримав поранення військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі ввечері 7 квітня отримав поранення український військовий. Воїн постраждав в результаті мінометного обстрілу з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці у Facebook.

Окупанти сьогодні вели прицільний мінометний обстріл українських позицій. Український військовий отримав осколкове поранення.

"Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - розповіли в ОТУ.

Підрозділи Об'єднаних сил на обстріл з боку проросійських бойовиків відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в ОТУ.

Нагадаємо, до цього у штабі ООС заявляли про 4 обстріли з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Про постраждалих у лавах Об'єднаних сил інформації не було.

Минулої доби бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Вчора на Донбасі загинули двоє українських військових.

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