Зеленський про загострення на Донбасі: Україна зробить все заради миру

Незважаючи на чергове загострення на Донбасі українська сторона має намір зробити все можливе для досягнення миру. Україна потребує миру.

Про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.

"Як Верховний головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи на Донбасі. Їдемо до місць загострення. Вічна пам'ять 23-річному солдату, якого застрелили минулої ночі. Україна потребує миру і зробить все для цього", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні їде на Донбас, щоб підняти бойовий дух військових, оскільки з кінця березня Україна несе втрати в зоні операції Об'єднаних сил.

На цьому тижні президент провів переговори з генеральним секретарем НАТО і заявив, що вступ України до альянсу міг би покласти кінець війні на Донбасі.

"Ми прагнемо до реформування нашої армії і оборонного сектора, але самими реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - додав Зеленський.