В ОТГ "Харьков" высмеяли нелепые фейки россиян о продвижении в Волчанске

Волчанск, Понедельник 10 ноября 2025 16:41
В ОТГ "Харьков" высмеяли нелепые фейки россиян о продвижении в Волчанске Иллюстративное фото: российская пропаганда врет о продвижении в Волчанске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты нафантазировали, что оккупанты якобы ежедневно продвигаются в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" Сил обороны Украины в Telegram.

Один из пропагандистских Telegram-каналов врага написал о том, что на левом берегу Волчанска россияне якобы продвигаются каждый день на 150-300-400-700 метров.

Фото: карта боев в Волчанске (t.me/otukharkiv)

"Взяв в руки калькулятор и внимательно пересмотрев сводку (пропагандистов - ред.), в итоге мы получили потрясающие цифры. Если верить российским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре - еще на 10400, а всего за два месяца - на 17 км", - обратили внимание в ОТГ "Харьков".

При этом общая длина Волчанска с севера на юг составляет 7,5 километров, а с запада на восток - около 3 километров.

"Видимо, в российской армии придумали свой, альтернативный метр, которым измеряют продвижение", - отметили военные.

Бои в Волчанске

Напомним, ранее 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко, которая держит оборону в Волчанске, рассказала об операции российских солдат в городе.

Россиян отправили повесить флаг РФ на одном из зданий Рубежанского жилого массива и снять пропагандистское видео.

После этого они попытались скрыться в одном из зданий неподалеку, но их настигла украинская авиация. В результате вражеские солдаты были ликвидированы.

В бригаде отметили, что такая операция врага показывает, как военное командование РФ относится к личному составу.

Волчанск Харьков Война в Украине
