В Україні стартувала велика приватизація, - Сенниченко

В Україні вперше з 2005 року стартувала велика приватизація , а перші об'єкти будуть виставлені на прозорі аукціони вже цього літа. Це стало можливо завдяки спільній роботі президента, Кабінету міністрів, народних депутатів, а також усього українського суспільства.

Про це заявив глава ФДМ в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30", темою якої була визначена "Економіка без олігархів".

"В Україні стартувала велика приватизація. Вперше з часів "Криворіжсталі". Ми зробили це разом з Кабінетом міністрів, командою президента, депутатами Верховної ради та представниками громадськості. Я завжди підкреслював, що тільки спільна робота дасть результат", - зазначив Дмитро Сенніченко.

Сенніченко нагадав, що у 2020 році Фонд держмайна перевиконав план надходжень до держбюджету від приватизації в 6 разів, а сукупні надходження від приватизації з початку 2020 року вже перевищили 4,5 млрд грн. Цього вдалося досягти завдяки роботі ФДМ, що повністю змінив підходи до процесу приватизації. Тепер він прозорий, а інформація про всі об'єкти доступна онлайн.

"Для мене, приватизація - це про свободу підприємництва. Економічна стратегія України-2030 чітко передбачає зменшення безпосередньої участі держави в економіці. Тобто, держава все більше повинна ставати компетентним, професійним, компактним управлінцем, менеджером, який направляє стратегію України, встановлює правила і забезпечує їх неухильне виконання", - підкреслив Сенниченко.

Фонд державного майна також розраховує на прийняття Верховною радою комплексного законопроекту № 4572 про сприяння залучення інвестицій шляхом приватизації та оренди. Законопроект дозволить прискорити приватизацію і зніме зайве бюрократичні бар'єри. Пропозицію вже підтримали понад 30 бізнес-асоціацій.