ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Державні обленерго вилучили з переліку на приватизацію

Новость на русском →
Україна, Середа 15 вересня 2021 15:02
Державні обленерго вилучили з переліку на приватизацію Фото: Кабмін відмовився від приватизації державних обленерго (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження "Деякі питання управління об’єктами державної власності". Уряд відмовився від планів з приватизації державних обленерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 15 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, з переліку об'єктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів від 16.01.2019 № 36, вилучаються державні пакети акцій:

  • ВАТ "Тернопільобленерго",
  • ПАТ "Запоріжжяобленерго",
  • АТ "Харківобленерго",
  • АТ "Миколаївобленерго",
  • АТ "Хмельницькобленрего".

Також Фонд державного майна повинен вжити заходів щодо припинення приватизації державних пакетів акцій ПАТ "Черкасиобленерго" у розмірі 46%, АТ "Сумиобленерго" у розмірі 25%, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" у розмірі 25%.

Нагадаємо, на початку серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати перелік державних підприємств для приватизації у 2022-2023 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні