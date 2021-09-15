Державні обленерго вилучили з переліку на приватизацію
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження "Деякі питання управління об’єктами державної власності". Уряд відмовився від планів з приватизації державних обленерго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 15 вересня, яке транслювалося на Youtube.
Згідно з документом, з переліку об'єктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів від 16.01.2019 № 36, вилучаються державні пакети акцій:
- ВАТ "Тернопільобленерго",
- ПАТ "Запоріжжяобленерго",
- АТ "Харківобленерго",
- АТ "Миколаївобленерго",
- АТ "Хмельницькобленрего".
Також Фонд державного майна повинен вжити заходів щодо припинення приватизації державних пакетів акцій ПАТ "Черкасиобленерго" у розмірі 46%, АТ "Сумиобленерго" у розмірі 25%, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" у розмірі 25%.
Нагадаємо, на початку серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати перелік державних підприємств для приватизації у 2022-2023 роках.