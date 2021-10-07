Відставка Разумкова на порядку денному Ради: що потрібно знати

Внесення питання відставки Разумкова до порядку денного підтримали 246 народних депутатів.

Хто ініціював відставку

Ініціатором відставки Разумкова став глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він звернувся до керівництва Ради з проханням видати підписні листи для збору підписів нардепів, які підтримують відставку.

Підписи почали збирати на засіданні фракції СН в Трускавці. Там нардепи зібрали необхідну кількість підписів, щоб запустити процедуру відставки.

Скільки голосів потрібно для відставки

Рішення парламенту про відставку голови Верховної ради з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування. Це рішення повинні підтримати щонайменше 226 народних депутатів.

Хто буде головувати на засіданні

Під час розгляду питання про відставку Разумкова головувати буде народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Його кандидатуру підтримали 239 народних депутатів.

Хто може замінити Разумкова

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що основним кандидатом на посаду голови ВР є Руслан Стефанчук, який зараз є першим віце-спікером парламенту.

Однак, за словами глави фракції СН Арахамії, серед кандидатів у крісло спікера Ради є не лише Стефанчук. Проте Арахамія відмовився назвати імена інших кандидатів.

Питання призначення нового спікера ВР можуть розглянути вже 8 жовтня.

Чому вирішили відкликати спікера ВР

Як пояснювали у монобільшості, одною з причин ініціювання відставки Разумкова, стала ситуація з законом про деолігархізацію.

"Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають: "холодна регламентна війна", - зазначав Арахамія.