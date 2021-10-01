"Холодна регламентна війна": Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Зокрема, однією із причин він назвав "холодну регламентну війну".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".
"Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали приймати закон про олігархів траплялося. Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають - "холодна регламентна війна", - заявив Арахамія.
Давид Арахамія нагадав, що чинний спікер був делегований від фракції "Слуга народу".
"Якщо людина більше не "слуга народу" чи не співпадають в неї думки зі "Слугою народу", вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів", - додав голова фракції "Слуга народу".