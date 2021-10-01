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"Холодна регламентна війна": Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова

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П'ятниця 01 жовтня 2021 00:13
"Холодна регламентна війна": Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Зокрема, однією із причин він назвав "холодну регламентну війну".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

"Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали приймати закон про олігархів траплялося. Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають - "холодна регламентна війна", - заявив Арахамія.

Давид Арахамія нагадав, що чинний спікер був делегований від фракції "Слуга народу".

"Якщо людина більше не "слуга народу" чи не співпадають в неї думки зі "Слугою народу", вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів", - додав голова фракції "Слуга народу".

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