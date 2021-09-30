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У Раду надійшло ще одне звернення про відставку Разумкова

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 18:30
У Раду надійшло ще одне звернення про відставку Разумкова Фото: Дмитро Разумков, спікер Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Народний депутат та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Цього разу Арахамія подав звернення особисто від себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря глави ВР Ольгу Туній.

"Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії", - заявила вона.

Туній зазначила, що тепер процедура відставки Разумкова запускається знову.

"Новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - додала вона.

Немає опису світлини.

Нагадаємо, вранці до Ради надійшов лист від фракції "Слуга народу" з ініціативою відставки Разумкова. Лист був підписаний нардепом Арахамією.

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Дмитро Разумков Давид Арахамія Верховна рада
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