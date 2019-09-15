Бойовики у суботу 14 разів порушували "тишу" на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Використовували заборонені мінськими угодами гранатомети

Протягом минулої доби, 14 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Кам’янки - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

близько Лебединського та Опитного - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли зафіксовані неподалік Новолуганського, поблизу Новотошківського, в районі Південного, неподалік Гладосового – з міномета калібру 82 мм.

Крім того, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню - в районі Авдіївки, Новогнатівки та Зайцевого.

Про загиблих чи поранених в штабі ООС не повідомили.

РБК-Україна писало, що 14 вересня, внаслідок чисельних вогнепальних осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України.

Нагадаємо, за добу 13 вересня бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, поранено вісім українських військових.