Оценить вторую и третью линии обороны россиян на юге все еще сложно, - эксперт

Состояние второй и третьей линий обороны оккупантов на юге пока сложно проанализировать. Это будет возможно только тогда, когда наши защитники приблизятся к вражеским позициям.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Стоит заметить, что в недавнем интервью изданию The Economist директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США Трент Мол рассказал, что оккупанты якобы сосредоточили свои основные резервы на третьей линии обороны.

Селезнев, комментируя такие утверждения, подчеркнул, что реальное состояние линий обороны россиян оценить пока затруднительно. Это объясняется как минимум тем, что наши военные не расширили плацдарм своего наступления возле села Работино.

"Как выглядит вторая линия обороны, мы увидим, когда передовые подразделения выйдут на российские позиции", - уточнил эксперт.

По его словам, с третьей линией обороны РФ похожая ситуация - ее придется оценивать на практике.

Прорыв первой линии обороны РФ

Напомним, украинским военным после работ по разминированию удалось прорвать первую линию обороны врага под Запорожьем.

Как отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, россияне потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% - на вторую и третью линии.

Более детально о продвижении наших защитников на юге и обороне РФ можете узнать в материале РБК-Украина.