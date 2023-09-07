Оцінити другу та третю лінії оборони росіян на півдні все ще складно, - експерт

Стан другої та третьої ліній оборони окупантів на півдні поки що складно проаналізувати. Це буде можливо лише тоді, коли наші захисники наблизяться до ворожих позицій.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Варто зауважити, що в недавньому інтерв'ю виданню The Economist директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол розповів, що окупанти нібито зосередили свої основні резерви на третій лінії оборони.

Селезньов, коментуючи такі твердження, наголосив, що реальний стан ліній оборони росіян оцінити поки що важко. Це пояснюється щонайменше тим, що наші військові не розширили плацдарм свого наступу біля села Роботине.

"Як виглядає друга лінія оборони, ми побачимо, коли передові підрозділи вийдуть на російські позиції ", - уточнив експерт.

За його словами, з третьою лінією оборони РФ схожа ситуація - її доведеться оцінювати на практиці.

Прорив першої лінії оборони РФ

Нагадаємо, українським військовим після робіт з розмінування вдалося прорвати першу лінію оборони ворога під Запоріжжям.

Як зазначив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, росіяни витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони і лише по 20% - на другу та третю лінії.

Більш детально про просування наших захисників на півдні та обороні РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.