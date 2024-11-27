"Сердечек в соцсетях мало". В ТЦК ответили на хейт в отношении работников военкоматов
Начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин отреагировал на хейт в отношении работников военкоматов на фоне мобилизационных процессов во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТЦК и СП в Facebook.
Что именно рассказали в Полтавском областном ТЦК
Майор Истомин напомнил, что военнослужащие, проходящие военную службу в ТЦК и СП:
- проверяют документы граждан на улицах
- напоминают жителям мирных городов об обязанности защищать свою страну
"Подавляющее большинство из них имеют боевой опыт, но после получения заключения ВВК об ограниченной пригодности были вынуждены перевестись в тыловое подразделение - ТЦК и СП", - уточнил военный.
Он отметил, что украинцы по-разному видят работу ТЦК.
"Люди говорили, что начальниками ТЦК должны быть боевые командиры - это произошло. Потом другие начали говорить, что эти боевые командиры нужны на фронте. Говорили, что на улицах раздают повестки здоровые ребята, которые могут выполнять задания на фронте, а осуществлять мероприятия оповещения могут воины после ранений - это произошло", - объяснил Истомин.
В то же время, по его словам, "другие люди начали говорить, что это неуважение к воинам, которые прошли бои с российскими оккупантами, получили ранения и стали ограниченно пригодными к военной службе, но, раздавая на улицах повестки, персонально получают весь негатив, направленный на ТЦК".
"Люди многое говорят, многим оправдывают свое нежелание защищать Родину. Но все понимают, что это - только оправдание. Вот и находят виновных в лице военнослужащих ТЦК", - подчеркнул начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП.
Он добавил, что в такой ситуации "сразу те, кому рядовые граждане всячески желали здоровья и благодарили за защиту, превращаются в объект для насмешек и ненависти".
Майор отметил, что ненависть исходит от тех, кто не хочет замечать войны.
"А здесь к ним подходят военнослужащие ТЦК и говорят: "А война, знаешь, до сих пор продолжается. И того, что ты ставишь Вооруженным силам виртуальные сердечки в соцсетях или даже донатишь по 50 гривен еженедельно, мало. Пойдем с нами, нам нужно пополнение", - объяснил военнослужащий.
По его мнению, "это постоянное напоминание о том, что война не где-то там, а буквально за порогом, и вызывает такую реакцию".
"Военнослужащие ТЦК - такой себе мостик, который связывает тех, кто не хочет на войну, с теми, кто на войне и которым очень нужно подкрепление. Напомним, что лучшая благодарность Вооруженным силам от граждан - личная помощь в отражении вражеской вооруженной агрессии" , - подытожили в ТЦК.
Публикация ТЦК (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)
Что известно о предложении расформировать ТЦК
Напомним, 12 ноября народные депутаты представили годовой отчет временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в МОУ, ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими.
Заместитель председателя ВСК - народный депутат Юлия Яцик - рассказала, что ВСК предлагает "расформировать ТЦК как орган".
Она отметила, что из работников ТЦК (военнослужащих, которые могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий) можно создать не менее 10 "полноценных бригад".
Позже начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что "из работников ТЦК и СП ни одной бригады создать невозможно", поскольку это - гражданские лица.
В то же время представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что в ТЦК и СП Украины работает 36 тысяч человек (среди которых почти 7 тысяч - гражданские и около 3 тысяч - женщины).
Он добавил, что среди военных, работающих в ТЦК, есть и "довольно много" ограниченно пригодных лиц.
Тем временем народный депутат и член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что расформирование ТЦК и СП не пойдет на пользу обеспечения обороноспособности Украины, поскольку именно они продолжают выполнять главную роль в вопросе мобилизации.
Исходя из вышесказанного, предлагаем узнать, чем отличается работа гражданских и военных в ТЦК и СП.
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