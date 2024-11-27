"Сердечек в соцсетях мало". В ТЦК ответили на хейт в отношении работников военкоматов

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин отреагировал на хейт в отношении работников военкоматов на фоне мобилизационных процессов во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТЦК и СП в Facebook.

Что именно рассказали в Полтавском областном ТЦК

Майор Истомин напомнил, что военнослужащие, проходящие военную службу в ТЦК и СП:

проверяют документы граждан на улицах

напоминают жителям мирных городов об обязанности защищать свою страну

"Подавляющее большинство из них имеют боевой опыт, но после получения заключения ВВК об ограниченной пригодности были вынуждены перевестись в тыловое подразделение - ТЦК и СП", - уточнил военный.

Он отметил, что украинцы по-разному видят работу ТЦК.

"Люди говорили, что начальниками ТЦК должны быть боевые командиры - это произошло. Потом другие начали говорить, что эти боевые командиры нужны на фронте. Говорили, что на улицах раздают повестки здоровые ребята, которые могут выполнять задания на фронте, а осуществлять мероприятия оповещения могут воины после ранений - это произошло", - объяснил Истомин.

В то же время, по его словам, "другие люди начали говорить, что это неуважение к воинам, которые прошли бои с российскими оккупантами, получили ранения и стали ограниченно пригодными к военной службе, но, раздавая на улицах повестки, персонально получают весь негатив, направленный на ТЦК".

"Люди многое говорят, многим оправдывают свое нежелание защищать Родину. Но все понимают, что это - только оправдание. Вот и находят виновных в лице военнослужащих ТЦК", - подчеркнул начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП.

Он добавил, что в такой ситуации "сразу те, кому рядовые граждане всячески желали здоровья и благодарили за защиту, превращаются в объект для насмешек и ненависти".

Майор отметил, что ненависть исходит от тех, кто не хочет замечать войны.

"А здесь к ним подходят военнослужащие ТЦК и говорят: "А война, знаешь, до сих пор продолжается. И того, что ты ставишь Вооруженным силам виртуальные сердечки в соцсетях или даже донатишь по 50 гривен еженедельно, мало. Пойдем с нами, нам нужно пополнение", - объяснил военнослужащий.

По его мнению, "это постоянное напоминание о том, что война не где-то там, а буквально за порогом, и вызывает такую реакцию".

"Военнослужащие ТЦК - такой себе мостик, который связывает тех, кто не хочет на войну, с теми, кто на войне и которым очень нужно подкрепление. Напомним, что лучшая благодарность Вооруженным силам от граждан - личная помощь в отражении вражеской вооруженной агрессии" , - подытожили в ТЦК.

Публикация ТЦК (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)