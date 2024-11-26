Ждут повестки: в чем разница между принудительно мобилизованными и добровольцами

Отношение мужчин к мобилизации в Украине значительно отличается. Между теми, кто добровольно обращается в ТЦК, и теми, кого доставляют принудительно, есть большая разница.

По словам Гайдащук, среди мобилизованных немало мужчин, которые спокойно относятся к получению повестки. Некоторые из них даже воспринимают это как свою обязанность и, когда получают повестку, спокойно идут в ТЦК. Оно отмечает, что есть и те, кто, кажется, ждал этого момента.

Прессекретарь вспомнила случай, когда жена одного из мобилизованных обвинила ТЦК в незаконных действиях. Однако позже выяснилось, что призыв был проведен законно, и мужчина отправился в учебный центр. Уже через неделю его жена гордилась им, публиковала фото, каким молодцом и воином стал ее муж.

В то же время, она отмечает, что отсутствие мотивации служить – это скорее манипуляции.

"Если любого мужчину спросить: "Почему ты не защищаешь Украину?", то он обязательно найдет какие-то причины. Например, скажет: "Почему депутаты не воюют?". Хотя депутаты воюют. Или скажет: "Потому что мне что-то не нравится в работе ТЦК!" – говорит Гайдащук.

Однако все украинцы знают, что присоединиться к войску можно не только через ТЦК. Это можно сделать, обратившись напрямую в воинскую часть. Также важно помнить, что враг надвигается в направлении дома каждого украинца и очень важно остановить его.