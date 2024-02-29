Получали "боевые" в тылу: в Минобороны обнаружили миллионные безосновательные доплаты военным
В Министерстве обороны Украины обнаружили факт безосновательной выплаты отдельным военным дополнительного денежного вознаграждения. Они получали боевые доплаты, находясь при этом в пунктах постоянной дислокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Фактически, ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты", - информируют в сообщении.
Как отмечается, речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.
Минобороны отметило, что всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен.
"Согласно решению Министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба", - сообщили в итоге в ведомстве.
Напомним, правоохранители разоблачили схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева. Злоумышленники списывали военную форму, а затем продавали ее по завышенным ценам.
Также недавно главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ.
Кроме того, в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".
Также ДБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.
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