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Получали "боевые" в тылу: в Минобороны обнаружили миллионные безосновательные доплаты военным

Украина, Четверг 29 февраля 2024 13:46
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Получали "боевые" в тылу: в Минобороны обнаружили миллионные безосновательные доплаты военным Фото: в Минобороны обнаружили миллионные безосновательные доплаты военным (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Министерстве обороны Украины обнаружили факт безосновательной выплаты отдельным военным дополнительного денежного вознаграждения. Они получали боевые доплаты, находясь при этом в пунктах постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Фактически, ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты", - информируют в сообщении.

Как отмечается, речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.

Минобороны отметило, что всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

"Согласно решению Министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба", - сообщили в итоге в ведомстве.

Напомним, правоохранители разоблачили схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева. Злоумышленники списывали военную форму, а затем продавали ее по завышенным ценам.

Также недавно главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ.

Кроме того, в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".

Также ДБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.

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