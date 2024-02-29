Отримували "бойові" в тилу: в Міноборони виявили мільйонні безпідставні доплати військовим

У Міністерстві оборони України виявили факт безпідставної виплати окремим військовим додаткової грошової винагороди. Вони отримували бойові доплати, при цьому знаходячись у пунктах постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати", - інформують в повідомленні.

Як зазначається, мова йде про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Міноборони зауважило, що всього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

"За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків", - повідомили у підсумку у відомстві.