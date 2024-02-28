Списывали и продавали форму по более высоким ценам: ГБР разоблачило схему на 3,6 миллионов гривен

Правоохранители разоблачили схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева. Злоумышленники списывали военную форму, а затем продавали ее по завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В состав организованной преступной группы входили военнослужащие, обеспечивавшие списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей", - говорится в сообщении.

Угон и организация тайника

Организовал преступную схему один из гражданских, оказывавший влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих.

Через них он похищал с части бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обуви и т.д. Украденное вывозилось с воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.

Злоумышленники украли вещей, по меньшей мере, на 3,6 млн гривен. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.

Продавали через интернет со срезанными бирками

В ходе обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет.

Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи.

Организатор и два человека, один из которых военнослужащий, задержан "на горячем" во время продажи военного имущества на сумму более 2 миллионов гривен со "скидкой" в почти 50%.