Списывали и продавали форму по более высоким ценам: ГБР разоблачило схему на 3,6 миллионов гривен
Правоохранители разоблачили схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева. Злоумышленники списывали военную форму, а затем продавали ее по завышенным ценам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В состав организованной преступной группы входили военнослужащие, обеспечивавшие списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей", - говорится в сообщении.
Угон и организация тайника
Организовал преступную схему один из гражданских, оказывавший влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих.
Через них он похищал с части бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обуви и т.д. Украденное вывозилось с воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.
Злоумышленники украли вещей, по меньшей мере, на 3,6 млн гривен. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.
Продавали через интернет со срезанными бирками
В ходе обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет.
Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи.
Организатор и два человека, один из которых военнослужащий, задержан "на горячем" во время продажи военного имущества на сумму более 2 миллионов гривен со "скидкой" в почти 50%.
Напомним, главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ.
Кроме того, в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".
Также ГБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.
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