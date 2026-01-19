Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ на 19 января

За сутки численность уничтоженного или выведенного из строя личного состава выросла примерно на тысячу человек, доведя суммарные потери до 1,22 миллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери бронетехники и артиллерии

Количество уничтоженных танков достигло 11,5 тысячи, боевых бронированных машин – почти 24 тысячи.

Артиллерийские системы противника насчитывают более 36 тысяч уничтоженных единиц, включая 1,6 тысячи реактивных систем залпового огня и 1,2 тысячи средств ПВО.

Авиация, беспилотники и флот

Существенные потери понесла авиация и флот: 434 самолета и 347 вертолетов уничтожены или выведены из строя.

Также противник лишился более 110 тысяч оперативно-тактических беспилотников, свыше 4 тысяч крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок.

Потери техники в тылу

Автомобильная техника и автоцистерны противника сократились почти на 75 тысяч единиц, а специальная техника – на более чем 4 тысячи.

Суточный прирост потерь подтверждает, что российская армия продолжает испытывать значительные трудности на всех направлениях, а эффективность украинской обороны остается высокой.