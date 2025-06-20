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В Украине изменили порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи

Украина, Пятница 20 июня 2025 09:42
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В Украине изменили порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи Фото: Пенсии на "Укрпочте" будут выплачиваться по новому порядку (facebook_com_ukrposhta)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2025 г. № 726.

Согласно документу ведомость на выплату пенсий, денежной помощи по спискам дополнена словами: "Дата рождения (день, месяц, год) получателя пенсии, денежной помощи".

Выплаты пенсий "Укрпочтой"

По данным ПФУ, в мае 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333 тысяч человек.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 439,2 тысяч. Остальные 1 млн 893,8 тысяч пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.

Согласно документу, если уполномоченным банком проводилась физическая идентификация лица, банк сообщает о дате в Пенсионный фонд Украины путем направления информации в электронной форме.

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