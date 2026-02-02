Не получаете пенсию с 1 января? ПФУ объяснил, как возобновить выплаты в 2026 году

В 2026 году часть пенсионеров и получателей страховых выплат столкнулась с приостановлением начислений из-за невыполнения обязательных требований ПФУ. В частности те, кто живет на ВОТ или за границей.
РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, что нужно сделать для возобновления выплат.
Для продолжения получения пенсий и страховых выплат в 2026 году до конца 2025 года необходимо было:
Эти требования касаются получателей, которые:
Те, кто выполнил эти условия, продолжили получать выплаты без изменений.
В то же время по состоянию на 1 января 2026 года 337 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и/или не подали подтверждение об отсутствии выплат от РФ, поэтому не были включены в выплатные ведомости за январь.
Части из них выплаты уже восстановили после прохождения идентификации, а более 48 тысячам пенсионеров пенсия будет начислена в феврале - вместе с доплатой за январь.
Физическая идентификация - это процедура подтверждения личности получателя выплат. Она является общепринятой мировой практикой, однако из-за войны в Украине ее значение возросло. Главная цель новых требований заключается в том, чтобы убедиться, что выплату получает именно тот человек, которому она назначена.
Новые правила действуют с марта 2025 года и предусматривают:
Пенсионеры со статусом ВПЛ, которые изменили адрес проживания и получают выплаты на подконтрольной территории, не обязаны проходить идентификацию, если в их пенсионных делах не указан адрес на ВОТ.
Для пенсионеров со статусом ВПЛ физическая идентификация не является новой. Ранее нужно было с актуальной справкой ВПЛ проходить идентификацию в "Ощадбанке" каждые шесть месяцев. Отныне идентификацию раз в год должны проходить только те, кто проживает на временно оккупированных территориях или временно находится за границей. Эту норму правительство ввело еще в марте 2025 года.
Кроме этого, с июня 2024 года действует требование сообщать ПФУ о неполучении выплат от государства-агрессора. В фонде отмечают, что времени для выполнения этих условий было достаточно, однако часть получателей начала выяснять ситуацию только после прекращения выплат. Активный рост обращений по видеоидентификации фиксировали с октября - их количество выросло в 3-5 раз.
В то же время идентификацию должны были проходить не все пенсионеры ВПЛ. Речь идет только о лицах, которые не изменили место получения пенсии, и в пенсионных делах которых оставался адрес проживания на временно оккупированной территории. В Пенсионном фонде подчеркнули, что именно пенсионер определяет адрес фактического проживания, который является основанием для начисления выплат.
Еще в августе 2025 года Пенсионный фонд уведомил получателей, у которых в пенсионных делах значились адреса на ВОТ, о необходимости пройти идентификацию. Уведомления направлялись через личные кабинеты на веб-портале электронных услуг.
В течение 2025 года:
Чтобы выплату восстановили, необходимо выполнить одно или оба условия:
Пройти физическую идентификацию можно такими способами:
Сообщить о неполучении выплат от РФ можно так:
После прохождения идентификации или подачи соответствующего уведомления выплаты:
В Пенсионном фонде отмечают, что приостановление выплат не является окончательным решением, а лишь техническим следствием невыполнения установленных условий.
Ранее РБК-Украина писало о планах правительства провести масштабную пенсионную реформу, которая должна повысить минимальные пенсии до 6000 гривен и изменить принципы начисления выплат. Реформа предусматривает жесткую привязку пенсий к страховому стажу и уплаченным взносам, постепенный отказ от спецпенсий и запуск добровольной накопительной системы.
Также мы рассказывали, что по состоянию на начало 2026 года средняя пенсия в Украине выросла до 6,5 тыс. гривен, большинство пенсионеров получают выплаты до 5 тыс. гривен, а основная часть пенсий назначена по возрасту и выплачивается через банки.