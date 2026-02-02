UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Не отримуєте пенсію з 1 січня? ПФУ пояснив, як поновити виплати у 2026 році

Фото: Пенсії в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2026 році частині пенсіонерів і отримувачів страхових виплат зіткнулася з призупиненням нарахувань через невиконання обов’язкових вимог ПФУ. Зокрема ті, хто живе на ТОТ або за кордоном.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, що потрібно зробити для поновлення виплат.

Чому виплати могли зупинити з 1 січня 2026 року

Для продовження отримання пенсій і страхових виплат у 2026 році до кінця 2025 року необхідно було:

  • пройти фізичну ідентифікацію;
  • або повідомити Пенсійний фонд про неотримання виплат від держави-агресора.

Ці вимоги стосуються отримувачів, які:

  • проживають на тимчасово окупованих територіях;
  • виїхали з ТОТ;
  • тимчасово перебувають за межами України.

Ті, хто виконав ці умови, продовжили отримувати виплати без змін.

Водночас станом на 1 січня 2026 року 337 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію та/або не подали підтвердження про відсутність виплат від РФ, тому не були включені до виплатних відомостей за січень.

Частині з них виплати вже відновили після проходження ідентифікації, а понад 48 тисячам пенсіонерів пенсію буде нараховано у лютому - разом із доплатою за січень.

Що таке фізична ідентифікація і кого вона стосується

Фізична ідентифікація - це процедура підтвердження особи отримувача виплат. Вона є загальноприйнятою світовою практикою, однак через війну в Україні її значення зросло. Головна мета нових вимог полягає у тому, щоб впевнитися, що виплату одержує саме та людина, якій вона призначена.

Нові правила діють із березня 2025 року і передбачають:

  • проходження ідентифікації раз на рік;
  • лише для осіб, які проживають на ТОТ або перебувають за кордоном.

Пенсіонери зі статусом ВПО, які змінили адресу проживання та отримують виплати на підконтрольній території, не зобов’язані проходити ідентифікацію, якщо в їхніх пенсійних справах не вказана адреса на ТОТ.

Для пенсіонерів зі статусом ВПО фізична ідентифікація не є новою. Раніше потрібно було з актуальною довідкою ВПО проходити ідентифікацію в "Ощадбанку" кожні шість місяців. Відтепер ідентифікацію раз на рік мають проходити лише ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебуває за кордоном. Цю норму уряд запровадив ще у березні 2025 року.

Окрім цього, з червня 2024 року діє вимога повідомляти ПФУ про неотримання виплат від держави-агресора. У фонді наголошують, що часу для виконання цих умов було достатньо, однак частина одержувачів почала з’ясовувати ситуацію лише після припинення виплат. Активне зростання звернень щодо відеоідентифікації фіксували з жовтня - їх кількість зросла у 3-5 разів.

Водночас ідентифікацію мали проходити не всі пенсіонери ВПО. Йдеться лише про осіб, які не змінили місце отримання пенсії, і в пенсійних справах яких залишалась адреса проживання на тимчасово окупованій території. У Пенсійному фонді підкреслили, що саме пенсіонер визначає адресу фактичного проживання, яка є підставою для нарахування виплат.

Як Пенсійний фонд інформував отримувачів

Ще в серпні 2025 року Пенсійний фонд повідомив одержувачів, у яких у пенсійних справах значилися адреси на ТОТ, про необхідність пройти ідентифікацію. Повідомлення надсилалися через особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг.

Протягом 2025 року:

  • понад 407 тисяч осіб успішно пройшли відеоідентифікацію;
  • майже 100 тисяч пенсіонерів скористалися "Дія.Підписом";
  • 546,8 тисяч осіб подали повідомлення про неотримання виплат від РФ.

Що робити, щоб поновити пенсію

Щоб виплату відновили, необхідно виконати одну або обидві умови:

  • пройти фізичну ідентифікацію;
  • повідомити про неотримання виплат від РФ.

Пройти фізичну ідентифікацію можна такими способами:

  • онлайн через "Дія.Підпис" (на вебпорталі або в застосунку Пенсійного фонду);
  • відеоідентифікація з працівником ПФУ через інтернет і месенджер;
  • особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (якщо ви на підконтрольній території).

Повідомити про неотримання виплат від РФ можна так:

  • онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ;
  • під час відеоідентифікації;
  • особисто у відділенні Пенсійного фонду;
  • поштою - якщо пенсіонер перебуває за кордоном.

Після проходження ідентифікації або подання відповідного повідомлення виплати:

  • поновлюються автоматично;
  • можуть бути здійснені з доплатою за пропущені місяці, якщо підстави підтверджено.

У Пенсійному фонді наголошують, що зупинення виплат не є остаточним рішенням, а лише технічним наслідком невиконання встановлених умов.

Раніше РБК-Україна писало про плани уряду провести масштабну пенсійну реформу, яка має підвищити мінімальні пенсії до 6000 гривень і змінити принципи нарахування виплат. Реформа передбачає жорстку прив’язку пенсій до страхового стажу та сплачених внесків, поступову відмову від спецпенсій і запуск добровільної накопичувальної системи.

Також ми розповідали, що станом на початок 2026 року середня пенсія в Україні зросла до 6,5 тис. гривень, більшість пенсіонерів отримують виплати до 5 тис. гривень, а основна частина пенсій призначена за віком і виплачується через банки.

