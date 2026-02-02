Не отримуєте пенсію з 1 січня? ПФУ пояснив, як поновити виплати у 2026 році

У 2026 році частині пенсіонерів і отримувачів страхових виплат зіткнулася з призупиненням нарахувань через невиконання обов’язкових вимог ПФУ. Зокрема ті, хто живе на ТОТ або за кордоном.
РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, що потрібно зробити для поновлення виплат.
Для продовження отримання пенсій і страхових виплат у 2026 році до кінця 2025 року необхідно було:
Ці вимоги стосуються отримувачів, які:
Ті, хто виконав ці умови, продовжили отримувати виплати без змін.
Водночас станом на 1 січня 2026 року 337 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію та/або не подали підтвердження про відсутність виплат від РФ, тому не були включені до виплатних відомостей за січень.
Частині з них виплати вже відновили після проходження ідентифікації, а понад 48 тисячам пенсіонерів пенсію буде нараховано у лютому - разом із доплатою за січень.
Фізична ідентифікація - це процедура підтвердження особи отримувача виплат. Вона є загальноприйнятою світовою практикою, однак через війну в Україні її значення зросло. Головна мета нових вимог полягає у тому, щоб впевнитися, що виплату одержує саме та людина, якій вона призначена.
Нові правила діють із березня 2025 року і передбачають:
Пенсіонери зі статусом ВПО, які змінили адресу проживання та отримують виплати на підконтрольній території, не зобов’язані проходити ідентифікацію, якщо в їхніх пенсійних справах не вказана адреса на ТОТ.
Для пенсіонерів зі статусом ВПО фізична ідентифікація не є новою. Раніше потрібно було з актуальною довідкою ВПО проходити ідентифікацію в "Ощадбанку" кожні шість місяців. Відтепер ідентифікацію раз на рік мають проходити лише ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебуває за кордоном. Цю норму уряд запровадив ще у березні 2025 року.
Окрім цього, з червня 2024 року діє вимога повідомляти ПФУ про неотримання виплат від держави-агресора. У фонді наголошують, що часу для виконання цих умов було достатньо, однак частина одержувачів почала з’ясовувати ситуацію лише після припинення виплат. Активне зростання звернень щодо відеоідентифікації фіксували з жовтня - їх кількість зросла у 3-5 разів.
Водночас ідентифікацію мали проходити не всі пенсіонери ВПО. Йдеться лише про осіб, які не змінили місце отримання пенсії, і в пенсійних справах яких залишалась адреса проживання на тимчасово окупованій території. У Пенсійному фонді підкреслили, що саме пенсіонер визначає адресу фактичного проживання, яка є підставою для нарахування виплат.
Ще в серпні 2025 року Пенсійний фонд повідомив одержувачів, у яких у пенсійних справах значилися адреси на ТОТ, про необхідність пройти ідентифікацію. Повідомлення надсилалися через особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг.
Протягом 2025 року:
Щоб виплату відновили, необхідно виконати одну або обидві умови:
Пройти фізичну ідентифікацію можна такими способами:
Повідомити про неотримання виплат від РФ можна так:
Після проходження ідентифікації або подання відповідного повідомлення виплати:
У Пенсійному фонді наголошують, що зупинення виплат не є остаточним рішенням, а лише технічним наслідком невиконання встановлених умов.
