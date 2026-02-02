ua en ru
Не получаете пенсию с 1 января? ПФУ объяснил, как возобновить выплаты в 2026 году

Понедельник 02 февраля 2026 18:07
Не получаете пенсию с 1 января? ПФУ объяснил, как возобновить выплаты в 2026 году Фото: Пенсии в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2026 году часть пенсионеров и получателей страховых выплат столкнулась с приостановлением начислений из-за невыполнения обязательных требований ПФУ. В частности те, кто живет на ВОТ или за границей.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, что нужно сделать для возобновления выплат.

Почему выплаты могли остановить с 1 января 2026 года

Для продолжения получения пенсий и страховых выплат в 2026 году до конца 2025 года необходимо было:

  • пройти физическую идентификацию;
  • или уведомить Пенсионный фонд о неполучении выплат от государства-агрессора.

Эти требования касаются получателей, которые:

  • проживают на временно оккупированных территориях;
  • выехали с ВОТ;
  • временно находятся за пределами Украины.

Те, кто выполнил эти условия, продолжили получать выплаты без изменений.

В то же время по состоянию на 1 января 2026 года 337 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и/или не подали подтверждение об отсутствии выплат от РФ, поэтому не были включены в выплатные ведомости за январь.

Части из них выплаты уже восстановили после прохождения идентификации, а более 48 тысячам пенсионеров пенсия будет начислена в феврале - вместе с доплатой за январь.

Что такое физическая идентификация и кого она касается

Физическая идентификация - это процедура подтверждения личности получателя выплат. Она является общепринятой мировой практикой, однако из-за войны в Украине ее значение возросло. Главная цель новых требований заключается в том, чтобы убедиться, что выплату получает именно тот человек, которому она назначена.

Новые правила действуют с марта 2025 года и предусматривают:

  • прохождение идентификации раз в год;
  • только для лиц, проживающих на ВОТ или находящихся за рубежом.

Пенсионеры со статусом ВПЛ, которые изменили адрес проживания и получают выплаты на подконтрольной территории, не обязаны проходить идентификацию, если в их пенсионных делах не указан адрес на ВОТ.

Для пенсионеров со статусом ВПЛ физическая идентификация не является новой. Ранее нужно было с актуальной справкой ВПЛ проходить идентификацию в "Ощадбанке" каждые шесть месяцев. Отныне идентификацию раз в год должны проходить только те, кто проживает на временно оккупированных территориях или временно находится за границей. Эту норму правительство ввело еще в марте 2025 года.

Кроме этого, с июня 2024 года действует требование сообщать ПФУ о неполучении выплат от государства-агрессора. В фонде отмечают, что времени для выполнения этих условий было достаточно, однако часть получателей начала выяснять ситуацию только после прекращения выплат. Активный рост обращений по видеоидентификации фиксировали с октября - их количество выросло в 3-5 раз.

В то же время идентификацию должны были проходить не все пенсионеры ВПЛ. Речь идет только о лицах, которые не изменили место получения пенсии, и в пенсионных делах которых оставался адрес проживания на временно оккупированной территории. В Пенсионном фонде подчеркнули, что именно пенсионер определяет адрес фактического проживания, который является основанием для начисления выплат.

Как Пенсионный фонд информировал получателей

Еще в августе 2025 года Пенсионный фонд уведомил получателей, у которых в пенсионных делах значились адреса на ВОТ, о необходимости пройти идентификацию. Уведомления направлялись через личные кабинеты на веб-портале электронных услуг.

В течение 2025 года:

  • более 407 тысяч человек успешно прошли видеоидентификацию;
  • почти 100 тысяч пенсионеров воспользовались "Дія.Підписом";
  • 546,8 тысяч человек подали уведомление о неполучении выплат от РФ.

Что делать, чтобы восстановить пенсию

Чтобы выплату восстановили, необходимо выполнить одно или оба условия:

  • пройти физическую идентификацию;
  • сообщить о неполучении выплат от РФ.

Пройти физическую идентификацию можно такими способами:

  • онлайн через "Дія.Підпис" (на веб-портале или в приложении Пенсионного фонда);
  • видеоидентификация с работником ПФУ через интернет и мессенджер;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины (если вы на подконтрольной территории).

Сообщить о неполучении выплат от РФ можно так:

  • онлайн в личном кабинете на веб-портале ПФУ;
  • во время видеоидентификации;
  • лично в отделении Пенсионного фонда;
  • по почте - если пенсионер находится за границей.

После прохождения идентификации или подачи соответствующего уведомления выплаты:

  • возобновляются автоматически;
  • могут быть осуществлены с доплатой за пропущенные месяцы, если основания подтверждены.

В Пенсионном фонде отмечают, что приостановление выплат не является окончательным решением, а лишь техническим следствием невыполнения установленных условий.

Ранее РБК-Украина писало о планах правительства провести масштабную пенсионную реформу, которая должна повысить минимальные пенсии до 6000 гривен и изменить принципы начисления выплат. Реформа предусматривает жесткую привязку пенсий к страховому стажу и уплаченным взносам, постепенный отказ от спецпенсий и запуск добровольной накопительной системы.

Также мы рассказывали, что по состоянию на начало 2026 года средняя пенсия в Украине выросла до 6,5 тыс. гривен, большинство пенсионеров получают выплаты до 5 тыс. гривен, а основная часть пенсий назначена по возрасту и выплачивается через банки.

