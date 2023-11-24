Получил повестку и сразу на фронт? В ВСУ развенчали главный миф по мобилизации

"Русская пропаганда делает все, чтобы посеять панику и украинцы почему-то думают, что вручают первую повестку и сразу на фронт. Нет. Это совершенно не так", - сказал Фитьо.

Он пояснил, что первая повестка вручается военнообязанному гражданину в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения его военно-учетных данных.

По такой повестке он должен явиться в свой ТЦК и СП, пройти медосмотр для того, чтобы выяснить, пригоден ли он по состоянию здоровья проходить военную службу по мобилизации. Также необходимо предоставить весь пакет документов о: специальности, образовании, семейном положении, наличии/отсутствии причин для получения отсрочки.

Если у военнообязанного есть причины для отсрочки, то он предоставляет все эти документы и в соответствии с мобилизацией он не привлекается.

В то же время, если есть жалобы на здоровье и мужчину признают ограниченно пригодным, то таких людей могут призвать, но при необходимости и для прохождения службы в тылу.

"Когда же военнообязанный мужчина прошел медицинское освидетельствование, предоставил все необходимые документы и у него нет причин для получения отсрочки, здоровье позволяет проходить военную службу по мобилизации и только при необходимости его профессии ему тогда уже дают вторую повестку. Это может быть в определенном периоде времени", - объяснил Фитьо.

То есть, по его словам, вторая повестка - это когда военнообязанного вызывают по мобилизационному распоряжению. Согласно которому военнообязанный направляется в учебный центр. Где он проходит обучение от одного месяца.

"Это базовая военная подготовка профессии стрелка. Если же профессия сложнее, например, оператор-наводчик или оператор дронов, то обучение увеличивается в количестве пропорционально программе, это может быть один месяц, два или три", - добавил начальник службы по связям с общественностью.

Он напомнил, что также учения проходят за границей - в Британии, Германии, Испании и других странах-партнерах.

"Только после этого, как состоялось согласование, обучение, то военнослужащий мобилизованный отправляется в свое подразделение", - отметил Фитьо.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.

Последнее время в нескольких регионах заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.

Также во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязали проверять документы у военнообязанных.