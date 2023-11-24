Отримав повістку і відразу на фронт? У ЗСУ розвінчали головний міф щодо мобілізації

"Російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку й українці чомусь думають, що вручають першу повістку і відразу на фронт. Ні. Це абсолютно не так", - сказав Фітьо.

Він пояснив, що перша повістка вручається військовозобов'язаному громадянину віком від 18 до 60 років для уточнення його військово-облікових даних.

За такою повісткою він має з'явитися у свій ТЦК та СП, пройти медогляд для того, щоб з'ясувати чи він придатний за станом здоров'я проходити військову службу по мобілізації. Також необхідно надати весь пакет документів про: фах, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

Якщо у військовозобов'язаного є причини для відстрочки, то він надає ці всі документи й відповідно до мобілізації він не залучається.

Водночас якщо є скарги на здоров'я і чоловіка визнають обмежено придатним, то таких людей можуть призвати, але за потреби й для проходження служби в тилу.

"Коли ж військовозобов'язаний чоловік пройшов медичний огляд, надав всі необхідні документи й в нього немає причин для отримання відстрочки, здоров'я дозволяє проходити військову службу за мобілізацією і лише за потреби його професії йому тоді вже дають другу повістку. Це може бути в певному періоді часі", - пояснив Фітьо.

Тобто, за його словами, друга повістка - це коли військовозобов'язаного викликають за мобілізаційним розпорядженням. Відповідно до якого військовозобов'язаний скеровується в навчальний центр. Де він проходить навчання від одного місяця.

"Це базова військова підготовка професії стрільця. Якщо ж професія складніша, наприклад, оператор-навідник чи оператор дронів, то навчання збільшується в кількості пропорційно програмі, це може бути один місяць, два чи три.", - додав начальника служби зв’язків з громадськістю.

Він нагадав, що також навчання проходять за кордоном - в Британії, Німеччині, Іспанії та інших країнах-партнерах.

"Лише після цього, як відбулося злагодження, навчання, то військовослужбовець мобілізований відправляється до свого підрозділу", - зазначив Фітьо.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.

Також у Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.