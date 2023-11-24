Отримав повістку і відразу на фронт? У ЗСУ розвінчали головний міф щодо мобілізації
Після отримання повістки військовозобов'язаного не відправляють одразу на фронт, де точаться запеклі бої. Якщо чоловік виявився придатним до служби, спочатку він проходить військову підготовку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.
"Російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку й українці чомусь думають, що вручають першу повістку і відразу на фронт. Ні. Це абсолютно не так", - сказав Фітьо.
Він пояснив, що перша повістка вручається військовозобов'язаному громадянину віком від 18 до 60 років для уточнення його військово-облікових даних.
За такою повісткою він має з'явитися у свій ТЦК та СП, пройти медогляд для того, щоб з'ясувати чи він придатний за станом здоров'я проходити військову службу по мобілізації. Також необхідно надати весь пакет документів про: фах, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.
Якщо у військовозобов'язаного є причини для відстрочки, то він надає ці всі документи й відповідно до мобілізації він не залучається.
Водночас якщо є скарги на здоров'я і чоловіка визнають обмежено придатним, то таких людей можуть призвати, але за потреби й для проходження служби в тилу.
"Коли ж військовозобов'язаний чоловік пройшов медичний огляд, надав всі необхідні документи й в нього немає причин для отримання відстрочки, здоров'я дозволяє проходити військову службу за мобілізацією і лише за потреби його професії йому тоді вже дають другу повістку. Це може бути в певному періоді часі", - пояснив Фітьо.
Тобто, за його словами, друга повістка - це коли військовозобов'язаного викликають за мобілізаційним розпорядженням. Відповідно до якого військовозобов'язаний скеровується в навчальний центр. Де він проходить навчання від одного місяця.
"Це базова військова підготовка професії стрільця. Якщо ж професія складніша, наприклад, оператор-навідник чи оператор дронів, то навчання збільшується в кількості пропорційно програмі, це може бути один місяць, два чи три.", - додав начальника служби зв’язків з громадськістю.
Він нагадав, що також навчання проходять за кордоном - в Британії, Німеччині, Іспанії та інших країнах-партнерах.
"Лише після цього, як відбулося злагодження, навчання, то військовослужбовець мобілізований відправляється до свого підрозділу", - зазначив Фітьо.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.
Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.
Також у Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.
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