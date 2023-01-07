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Получил более 70 миллионов долларов: в Китае чиновнику грозит казнь

Фото: в Китае чиновнику грозит казнь (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Бывший заместитель председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая провинции Ляонин Ли Вэньси был приговорен к смертной казни за получение взяток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как говорится в заявлении Народного суда средней степени города Тайань Ли Вэньси в период с 2004 по 2021 год использовал свое служебное положение. Он способствовал третьим лицам в делопроизводстве и ведении предпринимательской деятельности. За это он получил денежные и материальные средства на общую сумму более 540 млн. юаней. Это около 78,36 миллиона долларов.

По материалам дела суд принял, что получение взяток Ли Вэньси является обстоятельством для наказания. При этом сам бывший чиновник признал вину и раскаялся в совершенных преступлениях. Он сотрудничал со следствием и вернул незаконно нажитое имущество. Он издал полиции других подозреваемых в нарушении партийной дисциплины и закона. Благодаря этому его приговор был смягчен.

"После замены смертного приговора пожизненным заключением по окончании двухлетней отсрочки он будет заключен пожизненно без возможности смягчения наказания или условно-досрочного освобождения", - говорится в заявлении суда.

Напомним, в Закарпатье правоохранители ликвидировали коррупционную схему, которую "крышевали" местный депутат и чиновник в Территориальном управлении БЭБ.

Кроме того, в Черниговской области был задержан коллаборант, работавший на спецслужбы Беларуси.

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