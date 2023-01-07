Отримав понад 70 мільйонів доларів: в Китаї чиновнику загрожує страта

Як сказано у заяві Народного суду середнього ступеня міста Тайань Лі Веньсі в період з 2004 по 2021 рік використовував своє службове становище. Він сприяв третім особам у діловодстві та веденні підприємницької діяльності. За це він отримав грошові та матеріальні кошти на загальну суму понад 540 млн юанів. Це близько 78,36 мільйонів доларів.

За матеріалами справи суд ухвалив, що отримання хабарів Лі Веньсі, є обставиною для покарання. При цьому сам колишній чиновник визнав провину і покаявся у скоєних злочинах. Він співпрацював зі слідством а також повернув незаконно нажите майно. Він видав поліції інших підозрюваних у порушенні партійної дисципліни та закону. Завдяки цьому його вирок помякшили.

"Після заміни смертного вироку довічним ув'язненням після закінчення дворічного відстрочення його буде ув'язнено довічно без можливості пом'якшення покарання або умовно-дострокового звільнення", - йдеться у заяві суду.