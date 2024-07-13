Что Украина получит после саммита НАТО: Минобороны подвело итоги

По итогам 75-го саммита НАТО Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16, пакеты военной помощи и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Также он анонсировал использование доходов из замороженных активов России для поддержки обороны Украины.

В ведомстве добавили, что министр обороны Рустем Умеров выразил благодарность союзникам за новые решения о помощи Украине на сотни миллионов долларов.

В частности, стране предоставят 5 новейших батарей ПВО. Речь идет о 4 батареях Patriot и 1 батарее Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обещание о членстве Украины в НАТО должно быть выполнено. Однако страна не может ждать этого еще 75 лет, это должно произойти быстрее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что самолет президента Украины Владимира Зеленского по дороге из США на Родину приземлился в Ирландии.

Глава государства встретился с ирландским премьером-министром Саймоном Гаррисом и обсудил поддержку Украины и продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности.

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