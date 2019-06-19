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Отруєння дітей у Луганській області: число постраждалих зросло

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 10:38
Отруєння дітей у Луганській області: число постраждалих зросло
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Крім того, госпіталізовані п'ять дорослих

Число постраждалих від отруєння у Луганській області дітей зросло до 22. Про це свідчать дані Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, постраждали і п'ять дорослих.

"Протягом 17-18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб (з них 22 дитини), які 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області поліція з'ясовує обставини і причини потрапляння в інфекційне відділення 18 осіб. Зазначалося, що були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 дітей. Повідомлялося, що всі госпіталізовані пов'язують захворювання із купанням в озері Пісочне.

Як писало РБК-Україна раніше, у Львівській області сталося масове отруєння в одному з кафе міста Кам'янка-Бузька.

Додамо також, в Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей.

В Луганській області масово отруїлися діти Поліція розслідує масове отруєння у Львівській області
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