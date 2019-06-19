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В Луганській області масово отруїлися діти

Новини » Суспільство    19.06.2019 - 00:07
В Луганській області масово отруїлися діти
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері

У Луганській області поліція з’ясовує обставини та причини потрапляння до інфекційного відділення 18 громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря поліції області Тетяни Погукай у Facebook

Зазначається, що 18 червня о 21.56 до чергової частини Рубіжанського відділу поліції надійшла інформація про те, що до інфекційного відділення обласного лабораторного центру МОЗ госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 дітей. За попередньою інформацією усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне.

Наразі співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставин та причини захворювання.

На теперішній час усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

В Луганській області масово отруїлися діти

Нагадаємо, У Львівській області сталось масове отруєння в одному із кафе міста Кам’янка-Бузька. 

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей. 

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