В Луганській області масово отруїлися діти

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Усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері

У Луганській області поліція з’ясовує обставини та причини потрапляння до інфекційного відділення 18 громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря поліції області Тетяни Погукай у Facebook.

Зазначається, що 18 червня о 21.56 до чергової частини Рубіжанського відділу поліції надійшла інформація про те, що до інфекційного відділення обласного лабораторного центру МОЗ госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 дітей. За попередньою інформацією усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне.

Наразі співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставин та причини захворювання.

На теперішній час усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, У Львівській області сталось масове отруєння в одному із кафе міста Кам’янка-Бузька.

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