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Отруєння дітей у Чернівецькій області: у таборі знайшли стафілокок

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 12:15
Отруєння дітей у Чернівецькій області: у таборі знайшли стафілокок
Ілюстративне фото (facebook.com screennews ad)

Також була виявлена кишкова паличка

У таборі у Чернівецькій області, де відбулося масове отруєння дітей, було виявлено стафілокок і кишкову паличку. Про це повідомила заступниця директора ДУ "Чернівецький лабораторний центр МОЗ України" Мар’яна Миронюк, передає "Укрінформ".

Вона зазначила, що кишкову паличку та стафілокок було виявлено у продуктах, якими годували дітей у таборі "Буковинка" в селі Репужинці.

"Ми вже отримали результати проб об'єктів довкілля, сировини та готової продукції. У добових пробах готових страв виявили бактерії групи кишкової палички - у салаті з капусти, рибі відварній, сосисках та котлетах. А в салаті з огірків та помідорів виявили стафілокок", - розповіла медик.

Вона підкреслила, що наразі небезпеки у таборі немає. Відпочинок дітей триває у звичному режимі.

"Усіх дітей та дорослих, які отруїлися та були госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні, уже виписали. Підозра на бактеріологічну інфекцію у них не підтвердилася. Діти повертаються у табір після огляду лікаря за місцем проживання і отримання довідки про одужання", - поінформувала Миронюк.

Нагадаємо, у Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей.

Як писало РБК-Україна, в одному з кафе Ковеля (Волинська область) сталося масове отруєння. Так, через отруєння постраждали 12 осіб, а сам інцидент стався ще 7 червня.

На заході України сталося ще одне масове отруєння Дітей у школах та садочках окупованого Сімферополя годували зіпсованими продуктами
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