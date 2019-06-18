Поліція розслідує масове отруєння у Львівській області

Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Медики діагностували харчову інфекцію у понад десятка дітей та дорослих

У Львівській області сталось масове отруєння в одному із кафе міста Кам’янка-Бузька. У лікарнях перебувають понад десять людей, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що потерпілі звернулись до медзакладів міста 16 червня, проте кримінальне провадження за цим фактом поліція порушила 17 червня.

Потерпілі - мешканці міста віком від 14 до 45 років. У них медики діагностували харчову токсикоінфекцію в стані середньої ступеня важкості.

"Встановлено, що вони відпочивали в одному із місцевих кафе. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на строк до трьох років", - коментує поліція.

Встановлюються обставини події, а також точна кількість потерпілих, призначено експертизи. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чернівецькій області сталось масове отруєння дітей у таборі. Згодом у закладі відпочинку було виявлено стафілокок і кишкову паличку.