Отравление детей в Луганской области: число пострадавших возросло

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Кроме того, госпитализированы пять взрослых

Число пострадавших от отравления в Луганской области детей возросло до 22. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, пострадали пять взрослых.

"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек. Отмечалось, что были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. Сообщалось, что все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

Как писало РБК-Украина ранее, во Львовской области случилось массовое отравление в одном из кафе города Каменка-Бугская.

Добавим также, в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей.