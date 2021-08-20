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У Київській області викрили незаконну вирубку лісу майже на 15 мільйонів гривень

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Київська область , П'ятниця 20 серпня 2021 15:03
У Київській області викрили незаконну вирубку лісу майже на 15 мільйонів гривень фото: у Київській області незаконно вирубували ліс (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці викрили посадових осіб державних лісових підприємств на незаконній вирубці лісів у Київській області. Сума збитків, завданих державі, становить 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Протягом трьох останніх років службові особи держпідприємства "Київоблагроліс" незаконно вирубали ліс на території Шпилівського агролісництва на загальну суму 13 млн гривень. У деяких випадках службовці "Київлісозахисту" сприяли їм у цьому", - повідомили в ДБР.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 7 посадовців лісничих підприємств та лісового управління за фактами незаконної вирубки лісу та направили обвинувальний акт до суду.

Крім того, співробітники ДБР також запобігли незаконній вирубці лісу на загальній площі 1,1 га, яка б спричинила збитки державі на суму 1,5 млн гривень.

"П’ять посадовців підприємств "Київлісозахист" та "Київоблагроліс", два посадовці Київського обласного та по місту Києву лісового управління обвинувачуються у незаконних рубках, службовому підробленні та службовій недбалості за різними видами співучасті (частини 2-4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У Київській області викрили незаконну вирубку лісу майже на 15 мільйонів гривень

Фото: Незаконна вирубка лісу в Київській області (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, що у Чернівецькій області продавали ліс із заповідної зони. За попередніми оцінками фахівців, сума збитків склала понад 3,3 мільйона гривень.

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