У Київській області викрили незаконну вирубку лісу майже на 15 мільйонів гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

"Протягом трьох останніх років службові особи держпідприємства "Київоблагроліс" незаконно вирубали ліс на території Шпилівського агролісництва на загальну суму 13 млн гривень. У деяких випадках службовці "Київлісозахисту" сприяли їм у цьому", - повідомили в ДБР.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 7 посадовців лісничих підприємств та лісового управління за фактами незаконної вирубки лісу та направили обвинувальний акт до суду.

Крім того, співробітники ДБР також запобігли незаконній вирубці лісу на загальній площі 1,1 га, яка б спричинила збитки державі на суму 1,5 млн гривень.

"П’ять посадовців підприємств "Київлісозахист" та "Київоблагроліс", два посадовці Київського обласного та по місту Києву лісового управління обвинувачуються у незаконних рубках, службовому підробленні та службовій недбалості за різними видами співучасті (частини 2-4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Незаконна вирубка лісу в Київській області (dbr.gov.ua)