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Галузь кумівства. Данилов анонсував засідання РНБО щодо лісової галузі

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Україна, Неділя 22 серпня 2021 00:07
Галузь кумівства. Данилов анонсував засідання РНБО щодо лісової галузі Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Україні планують провести засідання Ради національної безпеки і оборони по лісовій галузі. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данилова каналу "Україна 24".

Данилов підкреслив, що лісова галузь в Україні проблемна, оскільки це галузь кумівства.

"У нас на сьогоднішній день лісова галузь - це галузь кумівства за нашими дослідженнями", - заявив Данилов.

Він додав, що стосовно лісової галузі готується засідання РНБО.

"Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвитку лісової галузі", - уточнив секретар РНБО.

Нагадаємо, що раніше Данилов згадав про вплив олігархів на законодавчу владу в Україні. Він назвав це загрозою.

Раніше повідомлялося, що під Києвом спостерігалася незаконна вирубка лісу. Україна втратила 15 мільйонів гривень через це.

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РНБО Олексій Данілов
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