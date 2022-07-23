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П'яні окупанти обстріляли село для розваги. Нове перехоплення ГУР

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Україна, Субота 23 липня 2022 18:22
П'яні окупанти обстріляли село для розваги. Нове перехоплення ГУР Фото: п'яні окупанти обстріляли село для розваги (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні за для розваги, перебуваючи в п’яному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР розмови окупанти з матір’ю.

"Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові", - каже він.

До того ж окупант жаліється матері, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові.

Він також не приховує, що займається мародерством.

Як повідомлялося, раніше російські військові розстріляли з танка 56 людей похилого віку в Кремінній Луганській області. Усі вони перебували у будинку для літніх людей.

Також російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в окупованому Ізюмі Харківської області. Один чоловік загинув, 10 поранені.

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