П'яні окупанти обстріляли село для розваги. Нове перехоплення ГУР

Російські окупанти займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні за для розваги, перебуваючи в п’яному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР розмови окупанти з матір’ю.

"Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові", - каже він.

До того ж окупант жаліється матері, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові.

Він також не приховує, що займається мародерством.