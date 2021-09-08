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Україна готова до опалювального сезону на 80%, - Шмигаль

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Україна, Середа 08 вересня 2021 13:16
Україна готова до опалювального сезону на 80%, - Шмигаль Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Готовність України до опалювального сезону на сьогоднішній день становить 80%. Запаси газу достатні для його проходження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 8 вересня, яке транслювалося на Youtube.

"Наразі у нас готовність більше 80%. Все йде відповідно до графіків", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що місцева влада, як в попередні роки, буде приймати рішення, коли саме стартуватиме опалювальний сезон.

"Саме органи місцевого самоврядування тепер відповідають за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду", - сказав він.

За його словами "Нафтогаз" продає підприємствам теплокомуненерго газ по 7,42 гривень за кубометр в рамках трирічного контракту. "Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати тарифи на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні", - додав прем’єр.

Шмигаль нагадав, що запаси газу в ПСГ України становлять 18 млрд кубометрів на 1 вересня, а на початок опалювального сезону вони зростуть до 19-20 млрд кубометрів, чого достатньо для проходження сезону.

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Опалювальный сезон
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