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Опалювальний сезон розпочався з найбільшими за 4 роки запасами газу, - "Нафтогаз"

Новини » Енергетика    16.11.2018 - 11:16
Опалювальний сезон розпочався з найбільшими за 4 роки запасами газу, - "Нафтогаз"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна почала опалювальний сезон з 17,1 млрд кубометрів газу в ПСГ

Опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні почався з найбільшими запасами газу за 4 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію прес-служби НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Повідомляється, що зараз у підземних сховищах знаходиться 17 млрд кубометрів.

"Це на 300 млн куб. м більше, ніж на цю дату рік тому. Цей опалювальний сезон ми почали з позначки 17,1 млрд куб. м газу - це найбільший показник перед стартом опалювального сезону за останні 4 роки", - йдеться в повідомленні.

Опалювальний сезон розпочався з найбільшими за 4 роки запасами газу, - &quot;Нафтогаз&quot;

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що запаси в ПСГ України досягли максимуму за 4 роки. Минулий опалювальний сезон починався з 16,8 млрд кубометрів газу.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

У жовтні Україна досягла рекордного рівня середньодобового видобутку газу - близько 44 млн кубометрів. Це більше 16 млрд кубометрів у річному вимірі.

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Теми: Опалювальний сезон
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