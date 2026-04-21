Зеленский подписал закон об объединении энергорынков Украины и ЕС: что это меняет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к полноценной работе украинского рынка электроэнергии по европейским правилам.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №12087-д на сайте Верховной Рады.

Документ вступает в силу после длительной подготовки и реформ в отрасли.

Что приняли

Парламент принял документ 7 апреля во втором чтении. Его цель - создать правовую базу для включения украинского рынка электроэнергии в единый энергорынок Евросоюза.

Как будет работать механизм

Закон запускает так называемое объединение рынков электроэнергии (market coupling). Проще говоря - это механизм, который автоматически согласовывает цены и объемы купли-продажи электричества между Украиной и странами ЕС.

Он охватывает два типа торговли:

покупку и продажу электроэнергии "на сутки вперед";

торговлю внутри текущих суток (внутрисуточный рынок).

Что еще предусматривает инструмент

Закон также вводит:

европейскую модель оценки рисков в энергетике;

механизмы обеспечения мощности - чтобы в системе всегда хватало электричества;

новые инструменты для работы рынка.

Отдельно закон регулирует взаимодействие между оператором электросети и оператором рынка - для бесперебойной торговли электричеством через границу.

Документ также усиливает права потребителей - через развитие энергетических объединений и так называемые механизмы "активного потребителя", когда люди или бизнесы не просто покупают электричество, но и могут его продавать или управлять своим потреблением.