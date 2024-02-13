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Об окружении россиянами Авдеевки пока речь не идет: эксперт назвал причину

Фото: эксперт объяснил, почему об окружении россиянами Авдеевки пока речь не идет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

В настоящее время об окружении российскими войсками Авдеевки в Донецкой области речь не идет. Несмотря на то, что остается угроза перерезания логистической артерии ВСУ, это вовсе не означает процесс оперативного или тактического окружения города.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, происходящее в Авдеевке пока и близко не свидетельствует об окружении. Под этим термином следует понимать положение подразделений, изолированных от основной группы войск, из-за чего невозможно ни поставлять группировку, ни вывести ее из изоляции, но сохраняется пространство для маневров.

"Пока этого не наблюдается. Перерезание логистической артерии совсем не означает процесс оперативного или тактического окружения", - отметил Коваленко.

Как рассказал эксперт, если открыть карту, то главная дорога 0542, которая переходит в Индустриальный проспект и улицу Грушевского. Кроме нее есть как минимум три полевые дороги - одна через село Ласточкино и две из села Северное в сторону 9-го квартала.

"Полевые дороги - не лучший вариант для поставки и эвакуации, но этими путями можно пользоваться. Поэтому вопрос оцепления не стоит. Конечно, есть угроза того, что россияне перережут 0542 в пределах города через улицу Чистякова и по другим направлениям, но она пока не Из этого следует, что даже в случае выхода россиян на проспект возможность вывести гарнизон как из северного, так и южного секторов сохранится", - пояснил Коваленко.

Бои в районе Авдеевки

Российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за город десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраине Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но "все пропало" еще далеко.

В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.

По последней информации ВСУ Россия продолжает штурмы в районе Авдеевки. Туда были опрокинуты подразделения российских спецназовцев .

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