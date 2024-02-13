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Про оточення росіянами Авдіївки поки не йдеться: експерт назвав причину

Фото: експерт пояснив, чому про оточення росіянами Авдіївки поки не йдеться (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Наразі про оточення російськими військами Авдіївки у Донецькій області не йдеться. Попри те, що залишається загроза перерізання логістичної артерії ЗСУ, це зовсім не означає процес оперативного чи тактичного оточення міста.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, те, що відбувається в Авдіївці, поки й близько не свідчить про оточення. Під цим терміном слід розуміти становище підрозділів, ізольованих від основної групи військ, через що неможливо ні постачати угруповання, ні вивести його з ізоляції, але зберігається простір для маневрів.

"Наразі цього не спостерігається. Перерізання логістичної артерії зовсім не означає процес оперативного чи тактичного оточення", - зазначив Коваленко.

Як розповів експерт, якщо відкрити карту, то є головна дорога 0542, яка переходить в Індустріальний проспект та вулицю Грушевського. Окрім неї є як мінімум три польові дороги - одна через село Ласточкине та дві з села Сєверне у бік 9-го кварталу.

"Польові дороги - не найкращий варіант для постачання та евакуації, але цими шляхами можна користуватися. Тому питання оточення не стоїть. Звичайно, є загроза того, що росіяни переріжуть 0542 у межах міста через вулицю Чистякова та за іншими напрямками, але вона поки що не перерізана. З цього випливає, що навіть у разі виходу росіян на проспект можливість вивести гарнізон як з північного, так і південного секторів збережеться", - пояснив Коваленко.

Бої в районі Авдіївки

Російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за місто десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.

У ЗСУ вважають, що якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, це ускладнить логістику наших військ.

За останньою інформацією ЗСУ, Росія продовжує штурми в районі Авдіївки. Туди було перекинуто підрозділи російських спецпризначенців.

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