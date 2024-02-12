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Россия бросила на штурм Авдеевки спецназовцев, они начали использовать больше танков

Понедельник 12 февраля 2024 14:25
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Россия бросила на штурм Авдеевки спецназовцев, они начали использовать больше танков Иллюстративное фото: Россия бросила на штурм Авдеевки спецназовцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает штурмы в районе Авдеевки. Туда были опрокинуты подразделения российских спецназовцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона.

"Видим намерения врага, он хочет оперативного окружения Авдеевки. Мы противодействуем, линия фронта движется в обе стороны", – рассказал он.

По его словам, россияне возле Авдеевки раньше применяли тактику малых пехотных групп. Однако в последнее время они изменили свои действия и начали привлекать больше бронетехники – танки и боевые машины пехоты. Кроме этого в Авдеевку были переброшены спецподразделения.

"Там регулярная российская армия, очень хорошо подготовленная, мотострелки, десантники, есть спецназовцы", – заявил он.

Ситуация в районе Авдеевки

Авдеевку называют "воротами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраине Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но "все пропало" еще далеко.

В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.

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